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Sağlık Uyutulan aslanın test sonucu belli oldu
Sağlık

Uyutulan aslanın test sonucu belli oldu

Estonya'da Talin hayvanat bahçesinde şiddetli böbrek yetmezliği nedeniyle uyutulan aslanda koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:06:00 -
Uyutulan aslanın test sonucu belli oldu

Talin hayvanat bahçesi müdürü Tiit Maran'ın bildirdiğine göre, geçtiğimiz hafta şiddetli böbrek yetmezliği nedeniyle uyutulan aslan Juna'da koronavirüs tespit edildi.

Maran yaptığı açıklamada, "Aslandan üç numune alındığı için pozitif testte hata olasılığı yok. Enfeksiyonun kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Aslan, geçen yıl teşhis edilen böbrek yetmezliği nedeniyle 13 Ocak'ta uyutulmuştu. Bu hastalığın sık olarak yaşlı kedigilleri etkilediğini belirten veteriner hekimler, aslanın durumunun ocak ayı başlarında ağırlaşmasının ardından Juna'yı uyutmaya karar verdiler.

2003'te Frankfurt hayvanat bahçesinde doğan ve 2005 yılından beri Talin hayvanat bahçesinde bulunan Juna'ya ayrıca üst solunum yolu iltihabı semptomları teşhisi kondu.

Hayvanat bahçesi müdürü Maran, aslanın bulunduğu kafesle herhangi bir şekilde temas eden tüm personelin koronavirüs testi olduğunu belirtirken, 15 testten 13'ünün negatif çıktığını belirtti.

Estonya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 38.544'e yükseldi.

Kaynak: star.com.tr

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