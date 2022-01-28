  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki...
Dünya

Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki...

Kolombiya'da içleri sıvı haldeki kokain ile doldurulmuş yaklaşık 20 bin Hindistan cevizi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 14:20:00 -
Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki...

ABD basınında çıkan haberlere göre, Kolombiya Başsavcılığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Cenova şehrine hareket eden bir nakliye konteynerine dün Cartagena Limanı'nda el konulduğu belirtildi.

Konteynerde bulunan 19 bin 780 Hindistan cevizinin sıvı hale getirilmiş kokain ile doldurulduğu tespit edildi.

Olay yeri uzmanları, uyuşturucu tacirlerinin Hindistan cevizinin kendi doğal suyunu titizlikle çıkartarak yerine elde ettikleri sıvı haldeki kokaini enjekte ettiklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay