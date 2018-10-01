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'Uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla gözaltına alınan fenomenler serbest!

Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:42
'Uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla gözaltına alınan fenomenler serbest!

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatılmıştı.

Pucca lakaplı Selen Pınar Işık, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı.

 

Fenomenler, savcılığın talimatı üzerine savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyadan serbest bırakıldığını duyuran Pucca, "Artık beni ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:42
  1. Sosyal medya fenomenleri
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. uyuşturucuyu övmek

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