Uyuşturucuyu kağıda emdirmişler!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar sonucunda, kağıda emdirilmiş 2 bin 419 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Anıl K, Mehdi A. ve Onurcan T. yakalandı.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde sokak satıcılarıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmada da satıcıdan 0,73 gram uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Kullanıcı olduğu öğrenilen kişi, emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

İfadenin ardından uyuşturucu sattığı tespit edilen Recep Y, Hasköy Mahallesi'nde 24,5 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Recep Y, Anıl K. ve Mehdi A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onurcan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.