Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemişti! Tutuklandı Van Ferit Melen Havalimanı'nda arama yapan polisler, Yasin Akkaya isimli şahsın iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Van'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.



Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Yasin Akkaya, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Akkaya'nın iç çamaşırının içerisinde 4 paket halinde 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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