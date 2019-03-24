Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemişti! Tutuklandı
Van Ferit Melen Havalimanı'nda arama yapan polisler, Yasin Akkaya isimli şahsın iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.24 Mart 2019 Pazar 17:23
Van'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.
Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Yasin Akkaya, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı.
Aramada, Akkaya'nın iç çamaşırının içerisinde 4 paket halinde 208 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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