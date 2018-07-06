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Uyuşturucuyu ağzında saklamış!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, ağzında uyuşturucu madde saklayan bir sürücü yakalandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:40
Uyuşturucuyu ağzında saklamış!

Gevaş ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’ndeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, kontrol noktasına gelen bir aracın sürücüsünün ağzında bir şey saklamaya çalıştığı belirlendi.

Konuşmasından şüphelenen jandarma ekiplerince şüpheli şahsın ağzında yapılan kontrolde, poşet içerisinde 4 gram metamfetamin ele geçirilirken, devam eden uygulama esnasında ise başka bir şüpheli araçta 14 gram toz esrar ele geçirildi.

2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:40
  1. Uyuşturucu
  2. Operasyon

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