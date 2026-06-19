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Sağlık Uyuşturucuya geçit yok: 275 bin adet hap ele geçirildi
Sağlık

Uyuşturucuya geçit yok: 275 bin adet hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kilis'te narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 275 bin 121 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Polateli kavşağı mevkisinde öncü-artçı şeklinde hareket eden araçlar durduruldu. Araçlardaki M.K., H.A., Y.A. ve B.S. isimli şüpheliler yakalanırken, şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 275 bin 121 adet captagon hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A., Y.A. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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