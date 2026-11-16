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Yerel Uyuşturucuya geçit yok! 20 kilodan fazla zehir ele geçirildi
Yerel

Uyuşturucuya geçit yok! 20 kilodan fazla zehir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucuya geçit yok! 20 kilodan fazla zehir ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 23 kilo 36 gram uyuşturucu maddeye el kondu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 çuval içinde 21 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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