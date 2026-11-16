Yeni araç almak isteyenler dikkat: İşte Türkiye'nin en ucuz 10 otomobili!
Kasım ayında otomobil şirketleri arka arkaya kampanyalarını açıklarken en ucuz otomobiller de merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin en ucuz 10 otomobili...
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Kasım ayında otomobil şirketleri arka arkaya kampanyalarını açıklarken en ucuz otomobiller de merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin en ucuz 10 otomobili...
Satış grafiklerinin güçsüz seyretmesi üzerine üretici markalar ve bayiler, kasım ayı için kapsamlı indirim düğmesine bastı. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle kimi üreticiler resmi liste fiyatlarını yukarı yönlü güncellese de yetkili bayilere gidildiğinde tüketicileri çok daha cazip teklifler karşılıyor.
MARKALAR KAMPANYA DÜZENLİYOR İşte en ucuzu otomobiller...
DACİA LOGAN: 1 MİLYON 328 BİN TL
DACİA SANDERO EXPRESSİON TCE 100: 1 MİLYON 390 BİN TL
FİAT EGEA SEDAN EASY 1.6 MANUEL: 1 MİLYON 449 BİN 900 TL
KİA PİCANTO FEEL 1.0L 67 PS AMT: 1 MİLYON 460 BİN TL
OPEL CORSA 1.2 100 HP BENZİN MT6: 1 MİLYON 460 BİN TL
HYUNDAİ INSTER DYNAMİC: 1 MİLYON 520 BİN TL
DACİA JOGGER EXTREME TCE 110: 1 MİLYON 550 BİN TL
HYUNDAİ İ20 1.0 T-GDI 90PS MT JUMP: 1 MİLYON 575 BİN TL
CİTROEN E-C3 ELEKTRİKLİ PLUS: 1 MİLYON 605 BİN TL
FİAT GRANDE PANDA LA PRİMA: 1 MİLYON 609 BİN 900 TL
HYUNDAİ BAYON 1.0 T-GDI 90 PS MT JUMP: 1 MİLYON 645 BİN TL
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