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Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı

Narkotik polislerince, geçen yıl uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulan operasyonlarda 215 bin 426 şüpheli gözaltına alındı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:15
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Rapora göre, narkotik polislerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen yıl düzenlenen 132 bin 726 operasyonda 187 bin 965, Narkotim Projesi kapsamındaki operasyonlarda da 27 bin 461 olmak üzere 215 bin 426 şüpheli yakalandı.

Narkotik polislerince yapılan aramalarda 30 ton 266 kilo esrar, 15 ton 734 kilo eroin, 425 kilo afyon sakızı, 155 kilo baz morfin, 334 kilo kokain, 21 milyon 24 bin 474 captagon, 7 milyon 538 bin 27 ecstasy, 691 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 446 kilo metamfetamin ve 3 milyon 452 bin 317 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyon sayısında 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 22, gözaltı sayısında yüzde 20 artış oldu.

Vatandaş "uyuma"dı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan Uyuşturucu ile Mücadele İhbar Uygulaması (UYUMA) da uyuşturucuyla mücadele önemli rol oynadı.

Uygulamayı akıllı telefonlarına indiren 32 bin 118 kişiden 2 bin 572'si ihbarda bulundu.

Suç örgütleriyle mücadele

Mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 7 bin 446 operasyonda 19 bin 749 şüpheli, 13 bin 47 kaçakçılık operasyonu sonucunda ise 20 bin 187 zanlı yakalandı.

Organize suçlar ve silah/mühimmat kaçakçılığına yönelik 417 operasyonda da 3 bin 835 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl bin 957 göçmen kaçakçılığı, 63 insan ticareti ve 15 organ/doku ticareti olayı meydana geldi. Polis ekiplerinin olaylara müdahalesi sonucu 3 bin 474 şüpheli yakalandı, 43 bin 540 mağdur koruma altına alındı.

Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, online kumar, yetkisiz sisteme erişim ve sisteme girişi engelleme suçunu işleyenlere yönelik 30 bin 122 operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince operasyonlarda 2 bin 614 şüpheli gözaltına alındı.

Suçlular parmak izinden tespit ediliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki kriminal laboratuvarlarında suç ve suçlunun tespiti ve ispatına yönelik teknik çalışmalar da yürütülüyor.

Bu çalışmalar, ülke genelindeki 594 Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (APFIS) iş istasyonunda yapılıyor.

Bu kapsamda 2018'de meydana gelen 53 bin 444 olayla ilgili toplanan 1 milyon 84 bin 992 bulgu laboratuvarlarda incelendi. Çalışmalar sonucu bulgular üzerinde 248 bin 606 parmak izi tespit edildi.

74 kişi Türkiye'ye iade edildi

Yabancı ülkelerle imzalanan anlaşmalar çerçevesinde geçen yıl adli makamlarca aranan 74 kişinin Türkiye'ye iadesi, 29 kişinin sınır dışı edilmesi ve 21 kişinin de transfer işlemi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:15
  1. emniyet
  2. uyuşturucu ile mücadele

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