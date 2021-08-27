  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP'li İBB çalışanları birbirine girdi
Fed'den "Varlık alımlarını azaltın" çağrısı
Uyuşturucudan tutuklanan zanlı gazetecilere ayakkabı fırlattı
Denizde hareketsiz bulunan çocuk hayatını kaybetti
Yaşam Uyuşturucudan tutuklanan zanlı gazetecilere ayakkabı fırlattı
Yaşam

Uyuşturucudan tutuklanan zanlı gazetecilere ayakkabı fırlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı kendini görüntüleyen gazetecilere ayakkabısını fırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 18:43:00 - 2021-08-27 18:50:48
Uyuşturucudan tutuklanan zanlı gazetecilere ayakkabı fırlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı kendini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren şahıs, ayakkabısını fırlattı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacılara göz açtırmıyor. Bir süredir polisin peşinde olduğu M.T. polis ekipleri tarafından Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ilkokulun arkasında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.T. gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.T. tutuklandı.

Gazetecilere ayakkabı fırlattı

Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren M.T., ekip otosuna bindirilirken ayağından çıkan ayakkabısını "Alın bunu da çekin" deyip tekme atarak gazetecilere fırlattı. Ekip otosuna bindirilen M.T. polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay