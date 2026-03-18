Ticaret'te "Yeşil" milat! Avrupa ile karbon barikatını aşacak tarihi hamle!
Ticaret'te "Yeşil" milat! Avrupa ile karbon barikatını aşacak tarihi hamle!

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü kritik müzakerelerde Türk ihracatçısını yakından ilgilendiren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve e-ticaretin kolaylaştırılması konularında dev bir adım attı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin katıldığı çalışma grubu toplantısında, Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücünün AB ihracatında bir avantaj olarak kabul edilmesi ve karbon vergisi hesaplamalarında yerli sistemin mahsup edilmesi masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu arasında, e-ticaretin kolaylaştırılması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasının teknik detaylarının ele alındığı çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Bölümü Başkanı Gerassimos Thomas başkanlıklarında çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında e-ticaret alanında işbirliği ve SKDM uygulamasının teknik detaylarının ele alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye ile AB arasında e-ticaret alanında tesis edilmesi planlanan işbirliğine yönelik teknik çalışmalarda kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiği ve karşılıklı e-ticaretin kolaylaştırılması için izlenecek sürece yönelik yol haritası belirlendiği aktarıldı.

 

Açıklamada, SKDM alanında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sisteminin AB'ye ihracatı bağlamındaki hesaplama sisteminde dikkate alınması, ihracatçı sektörlerde varsayılan emisyon değerleri yerine gerçek emisyon değerlerinin kullanımını sağlayacak doğrulama süreçlerinin tanınması gibi konuların görüşüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, bazı sektörlerde belirlenmiş olan varsayılan emisyon değerlerinin gözden geçirilmesi, AB tarafından Emisyon Ticaret Sisteminde üreticiler için sağlanan istisnaların SKDM uygulamasına yansıtılması, ülkemizde çalışmaları devam eden karbon fiyatlandırma uygulamasının SKDM hesaplamasından mahsup edilmesi hususlarında detaylı istişarelerde bulunulmuştur. Ülkemizin AB ile Gümrük Birliği entegrasyonu bağlamında ikili ticaretimizin dengeli olarak geliştirilmesinin yanı sıra tedarik ve değer zincirlerinin etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak Bakanlığımız ile Komisyon arasındaki yakın diyalog düzenli olarak sürdürülmekte ve karşılıklı işbirliğini geliştirecek adımlar atılmaktadır."

