SUV sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte Chery’den kaçırılmayacak fırsat

Araç sahibi olmayı planlayanlar için mart ayı büyük bir avantaj... SUV sahibi olmak isteyen müşterilere özel cazip satın alma koşulları sunan Chery, TIGGO7 ve TIGGO8 modellerinde sunduğu 600 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi avantajına ek olarak, 1 milyon TL’ye varan kredi seçenekleri ile araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Bununla birlikte TIGGO7 4x4 Prestige versiyonuna özel sunulan yakıt hediyesi, kullanıcı deneyimini ilk günden itibaren güçlendiriyor. Chery, güçlü ürün gamını avantajlı satın alma koşullarıyla buluşturmaya devam ediyor.Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

7 kişilik geniş hacimli SUV modeli

Teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunan Chery, martayı boyunca geçerli olan finansman olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.Bu kapsamda, gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan yeni TIGGO8’in 2025 model yılı Prestige versiyonunda ticari müşterilere özel 600 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı ile sunulurken, 11 ay vadeli %0,99 faiz oranlı 1 milyon TL ticari kredi veya %1,28 faiz oranlı 6 ay vadeli 1 milyon TL ticari kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Model, aynı zamanda 2.658.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni TIGGO7’de kaçırılmayacak hediye

Günlük işe gidişlerden aile gezilerine, hafta sonu doğa maceralarına kadar her alanda “çok yönlü bir yaşam ortağı” olarak modern hayatın tüm alanlarına kusursuzca uyum sağlayan yeni TIGGO7,2025 ve 2026 model yılı Prestige4x2 ve tüm zeminlerde üstün sürüş performansı sunan Prestige 4x4versiyonunda ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 ay 0faizli kredi olanakları ile satın alınabilirken, 11 ay vadeli %0,99 faiz oranlı 1.000.000 TL kredi ve alternatif olarak %1,28 faiz oranlı 6 ay vadeli 1.000.000 TL kredi seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Yeni TIGGO7, ayrıca 2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.Bununla birlikte yeni TIGGO7’nin 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonuna 2.391.000 TL’lik kampanyalı fiyatla sahip olunabiliyor.

Ayrıca TIGGO7 4x4 modeline özel olarak sunulan yakıt kampanyası da dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında mart ayı boyunca yeni TIGGO7 4x4 satın alan müşterilere, ortalama yakıt tüketim verilerine göre hesaplanan ve yaklaşık 2.000 kilometrelik kullanıma karşılık gelen 3 tam depo tutarında yakıt çeki hediye ediliyor.

Chery, sunduğu avantajlı kampanyaların yanı sıra müşteri memnuniyetini ve satış sonrası deneyimi stratejisinin merkezine alarak kullanıcılarına bütüncül bir sahiplik deneyimi sunmayı sürdürüyor. Marka, yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda geliştirdiği kapsamlı hizmet ekosistemiyle de kullanıcılarına güven vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen CHERY FAMILY CARE hizmet markası, müşteri odaklı yaklaşımı bir üst seviyeye taşıyarak satış sonrası süreçleri daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Bakım ve onarım süreçlerinde mobilitenin kesintiye uğramaması için sunulan ikame araç hizmeti başta olmak üzere, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler, Chery’nin kullanıcı deneyimini her aşamada destekleme yaklaşımını ortaya koyuyor. Araç sahipliği sürecinin her adımında güven veren bir marka olan Chery, satış öncesinden satış sonrasına uzanan yolculukta kullanıcılarının yanında yer alıyor.