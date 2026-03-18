Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle: “Şu anda gayet iyiyim. Kafamda sadece 4 küçük delik ve bunları örten küçük pansumanlar var. Yarın normal hayatıma devam edeceğim. Ameliyatın kısa süreli yan etkisi olarak, kısa süreli hafızamda birkaç günlük bir aksama olabilir ama o da belki ve hemen geçecek. Beynimdeki tümörün geçmiştekinden daha hızlı büyümesinde ve birken iki olmasında hapishane koşullarının etkisi var mı yok mu bilemem. Bu arada son bir şey söyleyeyim. Ameliyatımın ardından, bana olan nefreti bitmeyen bazıları “Hayırlısı inşallah İlber Hocana kavuşursun bu ameliyatla” demişler. Vallahi de, billahi de kızmadım. Güldüm. Umarım günü geldiğinde İlber Hocama kavuşurum, diğer tarafta da onun yanında olurum. Çünkü o orada da iyi bir yerde, onurlu, haysiyetli, bilgili insanların yanında olacaktır. Ben inşallah sevdiğim herkese kavuşmayı umduğum gibi İlber’e de kavuşurum. Bu dileklerde bulunanlar da kime layıklarsa ona kavuşurlar inşallah.”