İran lideri Mücteba Hamaney: “Bu kanın hesabı sorulacak”
İran lideri Mücteba Hamaney, Ali Laricani’nin İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından 'sorumlular bedel ödeyecek' açıklamasında bulundu.
İran’da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin hayatını kaybettiği saldırının ardından tansiyon yeniden yükseldi.
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Laricini'nin ölümü dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı.
Laricani’nin ailesine taziyelerini ileten Hamaney, dökülen her kanın sistemi daha da güçlendireceğini belirtti.
“Bedel ödeyecekler”
Hamaney, "Elbette her kanın bir bedeli vardır. Şehitlerin suçlu katilleri bu bedeli çok yakında ödeyecektir.” ifadesini kullandı.