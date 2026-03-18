FED faiz kararını açıkladı!

d, politika faizini değiştirmeyerek 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. 18 Mart 2026 akşamı Washington’dan gelen bu haber, piyasalardaki "belirsizlik" bulutlarını bir nebze olsun dağıtırken, gözler Fed Başkanı Powell’ın satır arası mesajlarına çevrildi.

Küresel piyasalarda "şahin" bir adım bekleyen spekülatörlerin aksine, Fed’in temkinli duruşu altın ve gümüş yatırımcısına nefes aldırdı. İslam Memiş’in de uyardığı gibi, faizlerin sabit bırakılması "psikolojik savaşın" ilk raundunun geçildiğini gösteriyor. Ancak enflasyon baskısı ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan tırmanış, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz silahını yeniden çekebileceği ihtimalini masada tutuyor.