Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören sanatçı Orhan Gencebay'ı aradı. Gencebay ise Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurması sonrası koronavirüs şüphesiyle yatışı yapılan usta sanatçı Orhan Gencebay'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gencebay'ın tedavi sürecini yakından eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.
Orhan Gencebay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.