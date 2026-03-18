Pezeşkiyan’dan Siyonist-Haçlı ittifakına "Dünya Yanar" uyarısı! "Enerji hatlarımıza dokunursanız bedeli küresel olur!"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ın can damarı olan enerji altyapısına yönelik alçak saldırılarına karşı dünyayı ayağa kaldıracak bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan, bu saldırıların sadece İran’ı değil, tüm küresel dengeleri sarsacağını belirterek, "Bu ateş sadece bizi değil, tüm dünyayı yakacak kontrol edilemez sonuçlar doğurur" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarının kendilerine ve destekçilerine fayda sağlamayacağını, aksine bunun "tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini" belirtti.
Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in, İran’ın enerji altyapısına yaptığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
İran’ın enerji altyapısının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" belirten Pezeşkiyan, "Bu tür eylemler, Amerikan ve Siyonist düşmana ve destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.
Pezeşkiyan, İran'da enerji altyapısının vurulmasının durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirterek, "(Saldırlar) Tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir." ifadelerine yer verdi.
