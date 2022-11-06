Uyuşturucudan finans sağlayan PKK'ya ağır darbe!
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 50 ayrı noktada 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Şükrü Ceylan Operasyonu" kapsamında Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.
Operasyonda; 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 750 kilogram toz esrar, 1 ton 200 kilogram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.