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Gündem Uyuşturucudan finans sağlayan PKK'ya ağır darbe!
Gündem

Uyuşturucudan finans sağlayan PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 11:34:00 - 2022-11-06 12:04:23
Uyuşturucudan finans sağlayan PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 50 ayrı noktada 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Şükrü Ceylan Operasyonu" kapsamında Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Operasyonda; 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 750 kilogram toz esrar, 1 ton 200 kilogram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

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Yorumlar

Kul

Her ..... yerler, ardından devleti suçlarlar. İşin Garip yanı yedikleri .... ile suçluyorlar.
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