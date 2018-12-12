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Uyuşturucu zanlısının kol saatinde dikkat çeken detay!

Bitlis'te otomobilinde 960 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen zanlının üst aramasında "F. Gülen" ibareli kol saati bulundu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:24
Uyuşturucu zanlısının kol saatinde dikkat çeken detay!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalarda, İ.D. yönetimindeki otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otomobilde yapılan aramada 960 gram metamfetamin maddesi, şüphelinin üst aramasında ise F. Gülen ibareli kol saati ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan İ.D. isimli şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlarından adli işlem yapılmış ve şüpheli tutuklanmıştır."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:24
  1. Fetullah Gülen
  2. uyuşturucu operasyonu

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