0553 313 94 23

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı

20 Ağustos 2019 Salı 16:58
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını öğrenince baygınlık geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, takibe aldıkları Sebahat Ş. ile Muhammet D'nin bulunduğu bir kafeye operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların üst aramasında 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklandığını öğrenen zanlılardan Sebahat Ş. bayılırken, adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürülen kadın zanlı, tedavisinin ardından diğer zanlıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:58
  1. baygınlık
  2. Kadın
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso’daki terör saldırısında ölenlere taziye mesajı
    1. Dışişleri Bakanlığından Burkina..
    2. Bu besinler kan yapıyor Kan yapan..
    3. "Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız..
    4. Eldivanlı kadınlar kooperatifle..
    5. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte neden..
    6. 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap..
    7. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa..
    8. Hilmi Güler: “Ordu sıra dışı bir şehir”
    9. Bilardonun en iyisi Türkiye’de belli..
    10. İnönü’de turnuva heyecanı başladı
    11. Almanya ve İtalya Akdeniz'deki göç..
    12. Fatih’te bir gece kulübü cinayeti..
    13. Başkan Pekmezci’den Aydıntepe ve..
    14. Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı
    15. İstanbul trafiğini rahatlatacak..
    16. Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü
    17. Kutlubey Kampüsü’nün enerjisi artık..
    18. İnkumu’nda temizlik çalışması
    19. Proje alanları sahada incelendi
    20. 98. Sokak’ta bakım çalışması
    21. Kapalıçarşı'da altın
    22. Döviz kurları
    23. Yangın, 20 yıllık emeğini 20 dakikada..
    24. Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe’nin tek..
    25. Hazineden 846,5 milyon liralık kira..
    26. CHP'den "güvenli bölge" açıklaması
    27. Bilardonun en iyisi Türkiye’de belli..
    28. Avrupa büyük şok! Başbakan istifasını..
    29. "Yunanistan'ın kapattığı Türk azınlık..
    30. İkinci el alacaklar dikkat! 1 Eylül'de..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz