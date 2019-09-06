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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 18:40
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip satacakları bilgisi üzerine O.K., C.D. ve kardeşi A.D.’nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik polisi söz konu şahısların içinde bulunduğu aracı yapılan takip ve çalışma sonucu Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 462 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.D., A.D. ve O.K. ’uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, O.K. ve A.D. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:40
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