Sağlık Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?
Sağlık

Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Uyuşturucu test sonuçlarıyla ilgili tartışma yeniden gündemde. İş ve spor dünyasında yankı uyandıran dosya sonrası 'Testler hatalı çıkabilir mi?' sorusu kamuoyunda daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Peki, Uyuşturucu testinin yanlış çıkma ihtimali var mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında etkisini sürdürüyor. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler, özellikle test sonuçlarının nasıl değerlendirildiği ve bu sonuçların ne ölçüde kesin kabul edilebileceği tartışmasını beraberinde getirdi. Kamuoyunda oluşan soru işaretleri, “Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

 

Sadettin Saran’ın testi pozitif çıktı

Dosya kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, “Uyuşturucu madde temin etmek”, “Uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” ve “Uyuşturucu madde kullanma” suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Saran’ın Göktürk’teki evinde ve Çanakkale Asos’taki çiftliğinde jandarma ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.

 

Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı bulunan Saran’ın test sonucunun kokain maddesi pozitif çıktığı bildirildi.

 

Sadettin Saran test sonucuna ne dedi?

Uyuşturucu kullandığını reddeden Sadettin Saran, Instagram hesabından yaptığı açıklamada söz konusu maddeyi “hayatı boyunca kullanmadığını” ve “yakından dahi görmediğini” belirtti. Saran, yapılan testin tekrarlanmasını talep edeceğini ve bağımsız uluslararası test kuruluşlarında da test yaptıracağını vurguladı.

 

Benzoylecgonine uyuşturucu madde mi?

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, Sadettin Saran’ın saç analizinde pozitif çıktığı belirtilen benzoylecgonine maddesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Dernek, benzoylecgonine’in uyuşturucu madde olmadığını, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olabileceğini vurguladı.

 

Hangi ilaçlar testte pozitifliğe yol açabilir?

Dernek açıklamasında, bazı haberlerde pozitif çıktığı iddia edilen maddenin benzoylecgonine olduğu belirtilirken, bu maddenin bazı ilaçların kullanımı sonrasında da tespit edilebileceği ifade edildi. Açıklamada örnek olarak şu etken maddeler ve piyasa adları sıralandı:

Florokinolon grubu antibiyotikler (Cipro, Avelox vb.)

Pseudoephedrine (Actifed, Gribin, Parol Hot, Katarin vb.)

Dextromethorphan (Benical Cold, Tamol Cold vb.)

Difenhidramin (Benadryl vb.)

Sertralin ve benzeri antidepresanlar (Lustral vb.)

 

Diğer test sonuçları ne çıktı?

Dernek açıklamasında ayrıca idrar, kan ve tırnak analizlerinin tamamen negatif sonuçlandığı ifade edildi. Yalnızca saç analizinde bu metabolitin tespit edilmesi üzerinden “kokain kullanımı” suçlaması yöneltilmesinin doğru olmayacağı görüşüne yer verildi.

 

Uyuşturucu testleri hatalı çıkabilir mi?

Adli süreçlerde uyuşturucu madde kullanımının tespiti, hem ceza yargılamaları hem de disiplin soruşturmaları açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle “Adli tıp uyuşturucu testleri hatalı çıkabilir mi?” sorusu son yıllarda en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

 

Bilimsel veriler ve adli toksikoloji standartlarına göre hata ihtimali bulunuyor. Ancak doğru yöntemler ve doğrulama süreçleri uygulandığında, bu ihtimalin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

