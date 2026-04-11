Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı. Buna göre Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas'ın test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN SAÇINDA KOKAİN

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri, Deha Bilimler'in saç örneğinde kodein, kokain ve metabolitleri, bulundu.

MUSTAFA CECELİ'DE DE KOKAİN

İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri ( benzoilekgonin ve metilekgonin) belirlendi.

HANDE ERÇEL'İN TEST SONUCU

Hande Erçel'in test sonucuna göre, idrarda morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin yanı sıra ilaç etken maddesi olarak parasetamol tespit edildi.

