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Gündem Uyuşturucu tarlasını drone böyle tespit etti
Gündem

Uyuşturucu tarlasını drone böyle tespit etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone desteği ile yapılan operasyonda, sazlık alanda ekili 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 08:19:00 -

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi DSİ Kurutma Kanalı mevkiinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT Timi ve İstihbarat Timi ekipleri, sazlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 10 santimetre ile 3 metre arasından değişen 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edilirken, kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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