Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Kamufle ettiler ama...

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Van ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince gerçekleştirilen müşterek operasyonda, durumundan şüphelenilen bir araç Edremit'te durduruldu.

Narkotik köpeği "Rexo" ile yapılan aramada, araca gizlenmiş 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin bulundu.

İpekyolu ilçesinde de şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin ele geçirdi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek yapılan çalışma neticesinde ilimiz Edremit ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği 'Rexo' ile birlikte yapılan aramada 455 paket halinde toplam 256 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği 'Magnum' ile birlikte yapılan aramada ise 99 paket halinde toplam 50 kilo 815 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. İki ayrı olayda toplam 306 kilo 845 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.