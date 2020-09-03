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Yerel Uyuşturucu tacirinden akılalmaz saklanma yöntemi
Yerel

Uyuşturucu tacirinden akılalmaz saklanma yöntemi

İzmir’de uyuşturucu ticareti nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ağaç kovuğuna yaptığı sığınakta yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:04:00 - 2020-09-03 18:07:09
Uyuşturucu tacirinden akılalmaz saklanma yöntemi

Türk güvenlik güçleri, özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu iletine karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz zamanlarda uyuşturucu ticareti nedeniyle A.Y. isimli şahsa 6 sene hapis cezası verildi. Teslim olmayan şahsı her yerde arama çalışmaları başladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)  ekipleri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak” nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.’nin Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi’nde saklandığını fark etti.

Şahsın, Kavacık Mahallesi’nde bir çınar ağacının kovuğuna sığınak yaptığı ve orada gizlendiği belirlendi.

Sığınakta yapılan şahsın yanında, bir de ruhsatı olmayan av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şahsın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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