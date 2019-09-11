Uyuşturucu taciri Narkotik ekiplerinden kaçamadı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente satış amaçlı getirilen uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente satış amaçlı getirilen uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı çalışmalar neticesinde 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 25,94 gram metamfetamin, 99,5 adet metadon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan şüpheli hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri sonrası, şüpheli Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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