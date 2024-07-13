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Yerel Uyuşturucu taciri kadın paketlendi
Yerel

Uyuşturucu taciri kadın paketlendi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 10:14:17 - 2024-07-13 10:14:17
Uyuşturucu taciri kadın paketlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A., daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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