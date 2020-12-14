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Yerel Uyuşturucu taciri 66 kişiye gözaltı
Yerel

Uyuşturucu taciri 66 kişiye gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:05:00 -
Uyuşturucu taciri 66 kişiye gözaltı

Operasyonda 66 şüpheli, “uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 646 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9’u tutuklandı, 2’si adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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