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Aktüel

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamanda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:06:07 -
Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamanda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, satışa hazır halde 191 çıkı halinde satışa hazır 71,49 gram esrar ele geçirildi.


Öte yandan emniyetteki işlemleri akabinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen G.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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