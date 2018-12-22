0553 313 94 23

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli genci vurdu

Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli genci tabancayla vurarak yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:06
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli genci vurdu

Karaman'da uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği Suriye uyruklu Mahmut K.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Süleyman T. (36) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Piri Reis Mahallesi 273 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Mahmut K., sokak üzerinde bacaklarından vurularak, yaralanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrededeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Süleyman T. olduğunu tespit etti. Kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan Süleyman T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Süleyman T.'nin polisteki ifadesinde, “Suriye uyruklu mültecinin uyuşturucu madde sattığını duydum. Mahallede görünce dayanamadım, o yüzden böyle bir olay gerçekleşti” dediği öğrenildi. Süleyman T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:06
  1. Karaman
  2. Adam yaralama
  3. uyuşturucu kavgası
  4. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli genci vurdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Çöl kaplanları sınır yolunda!
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat..
    2. Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Eskişehir'de durdurulan TIR'dan 53 bin..
    5. ASKON Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın..
    6. Öztürk Yılmaz'dan Kemal..
    7. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli..
    8. AFAD konutları teslim töreni
    9. Elektrik akımına kapılarak ölen işçi..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. ABD ve İran'ın Yemen konusunda gizlice..
    12. Sultangazi'de iş makinesi metrelerce..
    13. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
    14. Süt prim desteği 25 kuruşa çıkacak
    15. Nizip'te uyuşturucu tacirlerine..
    16. "Çocuk İzlem Merkezi" açılışı
    17. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    18. Bahçeli, MHP'nin Aydın teşkilatını..
    19. Almanya'daki kitap sergisinde..
    20. Tatil yapan Alman turist kaldırıldığı..
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti