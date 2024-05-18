Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukat Alperen Demirdiş, uyuşturucu ticareti yapan birilerinin avukatlığını almış..

Hani Süleyman Soylu, “Bir uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak, onu zehirleyecek ve aileleri huzursuz yapacak bir kişiye gereğini yerine getiren suçunu bana atsın” demişti de, laikçi takımı ayaklanmıştı ya..

Şimdi de, bir başka laikçi takım mensubu, bakmış ki, mahkeme heyetinde başörtülü başkan ve bir de üye var..

“Bu heyetten bizim alaverelerimize eyvallah eden çıkmaz.. Biz heyeti değiştirtelim” diye düşünmüş..

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Ve hakimleri, başörtülü oldukları için reddetmiş..

Uyuşturucu satmaktan yargılananların avukatı.

Başörtülü hakim istemiyor..

Şahsen benim hiç de garibime gitmedi..

Esas garibimize gitmesi gereken; laikçilerin, muhafazakar geçinen siyasetçilerle, bürokratlarla, her meslekten kişilerle kanka olmalarında..

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