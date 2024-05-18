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Gündem Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?
Gündem

Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?

Yeniakit Publisher
2024-05-18 10:34:00 -
Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukat Alperen Demirdiş, uyuşturucu ticareti yapan birilerinin avukatlığını almış..

Hani Süleyman Soylu“Bir uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak, onu zehirleyecek ve aileleri huzursuz yapacak bir kişiye gereğini yerine getiren suçunu bana atsın” demişti de, laikçi takımı ayaklanmıştı ya..

Şimdi de, bir başka laikçi takım mensubu, bakmış ki, mahkeme heyetinde başörtülü başkan ve bir de üye var..

“Bu heyetten bizim alaverelerimize eyvallah eden çıkmaz.. Biz heyeti değiştirtelim” diye düşünmüş..
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Ve hakimleri, başörtülü oldukları için reddetmiş..

Uyuşturucu satmaktan yargılananların avukatı.

Başörtülü hakim istemiyor..

Şahsen benim hiç de garibime gitmedi..

Esas garibimize gitmesi gereken; laikçilerin, muhafazakar geçinen siyasetçilerle, bürokratlarla, her meslekten kişilerle kanka olmalarında..

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Yorumlar

meleknur

CHP BU İŞE NEDİYOR? BURADAN KAOS ÇIKARMANIN PEŞİNDELER. BUNLARIN HİÇ BİRİNE FIRSAT VERİLMEMELİ! BU TÜR YİYECEK İÇECEK NEREDE SERBEST İSE GİTSİNLERE ORALARA!

meleknur

ALLAH FİTNEYE FIRSAT VERMESİN! HÜKÜMET ÜÇ YIL KEMER SIKACAĞIZ DİYİNCE RAHATSIZ OLAN KESİMLER OLABİLİR! ONUN İÇİN HÜKÜMETİ YIKMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAHRİKLERİ YAPARLAR. SAĞDUYULU VE DİKKATLİ OLUNMALI!
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