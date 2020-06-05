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Aktüel

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:24:20 -
Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet extacy hap, 5,2 gr metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Şüpheliler jandarmada yapılan işlemlerin ardından Niğde adliyesine sevk edildi.

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