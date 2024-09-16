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Yerel Uyuşturucu satıcılarına geçit yok
Yerel

Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:54:00 -
Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerinde 14 kişi yakalandı, bunlardan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimleri çerçevesinde 154 gram kubar esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir bitkisi,
5 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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