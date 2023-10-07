Uyuşturucu satan 59 şüpheliden 46'sı...
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu satanlara yönelik başlattığı 7 aylık çalışma neticesinde gözaltına aldığı 59 şüpheliden 46'sı tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu satanlara yönelik başlattığı 7 aylık çalışma neticesinde gözaltına aldığı 59 şüpheliden 46'sı tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 ay süren çalışma neticesinde aralarında haklarında uyuşturucu suçlarından aranması bulunan şahıslarında olduğu Diyarbakır'da 82, İstanbul ve Hakkâri'de birer adres olmak üzere 99 hedefe yönelik operasyonlar düzenlendi.
Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen 59 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 13'ü serbest bırakılırken 46'sı tutuklandı. (İLKHA)
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