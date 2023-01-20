Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel parti kurdu!

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Uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıkalı Ercan İpekçioğlu, sığındığı Yunanistan'da iktidarı hedef almayı sürdürüyor.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan yargılanan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırılan Ezhel, Twitter hesabından parti kurduğunu açıkladı.

"Can Parti ciddi bir girişim değil, bir Twitter partisiyiz biz. Ben bir yol açmak istedim" diyen Ezhel, "Ben bu bıkmış gençliğe yeni bir yol göstermek istiyorum. Apolitiğiz ama boğazımıza kadar aldığımız her nefes politik. Hiçbir politikacının umurunda değiliz, maç izler gibi olanları izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçmene 'koyun' hakareti!

"Biz önümüze verilenleri seçmeye mecburuz. Gariban bir koyun gibi güdülüyoruz." sözleriyle seçmene de hakaret eden Ezhel, "Bu ülkede hem polis şiddetini konuşalım hem polis intiharlarını konuşalım istiyorum. Ben herkesi memnun etmeye çalışıyorum ki bu neredeyse imkansız. Bizim yaşadığımız bu travmalardan intikam almak istiyorum ama bu intikamı da gülümsemeyle almak istiyorum. Aynı şeylere aynı anda sevinebilmemizle almak istiyorum. Yurt dışında da olsam yok yapamıyorum, olmuyor. Bu hala benim her şeyimi etkiliyorsa, artık pasif kalmamalıyız. Yoksa geleceğimizi, ülkemizi kaybedeceğiz. Belki yine kaybederiz, hiç kimseden bir umudum yok." dedi.

Hemen her şarkısında uyuşturucu sözleri bulunan, sığındığı Yunanistan'da halkın yüzde elliden fazlasının oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı'na çirkin sözler sarf eden, terörle mücadele operasyonlarına yönelik millilikten uzak ifadelerle TSK'yı hedef alan Ezhel'in çıkışı tepki ile karşılandı.