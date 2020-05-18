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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:38:31 -
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nden gelen bir kişinin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Abdullah T'yi (22) 14 Mayıs'ta Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir parkta yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2,43 gram bonzai, 0,48 gram metamfetamin, 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmanın devamında şüpheli Abdullah T'nin İsmail Ö. (23) ile ortak hareket ettiği belirlendi.

Ekipler, İsmail Ö. ve yanındaki Uğur I. (23) ve Mehmet Ali T'yi (33) de yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur I. ve Mehmet Ali T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Abdullah T. ve İsmail Ö. tutuklandı.

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