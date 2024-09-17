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Yerel Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 10:58:00 -
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

Adıyaman'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli adrese operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 154 gram esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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