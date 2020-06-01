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Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar İle Mücadele Grup Amirliği ile Devriye Ekipler Bürü Amirliği ekiplerini ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 15.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:47:45 -
Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar İle Mücadele Grup Amirliği ile Devriye Ekipler Bürü Amirliği ekiplerini ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 15.25 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı ortak çalışmada şahısların üzerinden 13,7 gram kubar essar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı; ikametinde yapılan aramada 1,55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.A.(20) ve G.Y. (25) emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. B.A. serbest bırakılırken, G.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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