Uyuşturucu operasyonunda 68 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı skunk/kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik 35 adreste adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda; 27 kilo 775 gram esrar maddesi, 397 kök kenevir bitkisi, 7 kök skunk bitkisi, 294 gram skunk, 46 gram kenevir tohumu, 2 gram skunk tohumu, 575 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 126 adet sentetik ecza, 29 gram metamfetamin, 21 litre el yapımı kaçak alkol, 6 adet hassas terazi, 5 bin 115 TL suçtan elde edilen gelir, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 68 şüpheli yakalandı. Haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları kapsamında adli işlem başlatılarak 14 şüpheli gözaltına alındı.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.