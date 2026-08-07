Testereli maganda tutuklandı! Bir de karakola gidip şikayetçi olmuştu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'da 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inerek A.H.Ş.'yi darbettikten sonra dönüp aracından aldığı testereyle de saldırmaya çalışan trafik magandası M.A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 180 bin lira ceza kesilen magandanın aracı da trafikten men edildi.
Dehşete düşüren olay, 5 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler tartışırken M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı.
180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, ARACI MEN EDİLDİ, CEZAEVİNE POSTALANDI
M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Trafik ekipleri M.A.K.’ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.