  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilk gerçekleşiyor artık: Federasyonu sarsan gelişme: Artık böyle yapılacak dedi ve… Hacıosmanoğlu göreve hızlı başladı

O yıldızın apar topar peşine düştüler ama: Ali Koç'un sabrı taştı! İzin almadan neler olacak böyle…

Türkiye icat etti! ABD ve BAE apar topar peşine düştü: Bize satın

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

ONS rekordan sonra geriledi!

Türkiye ABD ve Fransa’yı Afrika’dan kovdu! Tam kadro çıkarma… Neden?

Orayı gözüne kestirdi: Yeni sezona hazırlanıyor! Israrla istiyorlar ama... Müjde az önce verildi...

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

Türkiye'ye tarihi müjde az önce verildi: O ilimizde altın bulundu
Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 13:28:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilçe Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede şüpheliler A.A.T. ve E.K'nin evinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, fişek, ruhsatsız av tüfeği ve fişeği, kurusıkı tabanca, kenevir yetişmede kullanılan çadır, 2 havalandırma borusu, havalandırma fanı, led aydınlatma paneli, esrar öğütme aparatı, hassas terazi, esrar sarma kağıdı ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!
Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!

Uyuşturucu taciri kadın paketlendi
Uyuşturucu taciri kadın paketlendi

Yerel

Uyuşturucu taciri kadın paketlendi

İskenderun’da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı
İskenderun’da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

Yerel

İskenderun’da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Yerel

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23