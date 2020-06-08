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Aktüel

Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, 1 zanlı da ev hapsine çarptırılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:57:25 -
Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, 1 zanlı da ev hapsine çarptırılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haydaroğlu, Gürpınar ve Anadolu Mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Polis yaptığı baskında 5 zanlıyı gözaltına alırken yapılan aramalarda, 5 kilo 250 gram kenevir tohumu, 2 kilo 720 gram bonzai, 28 kök hint keneviri ele geçirdi. Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 1’i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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