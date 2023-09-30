  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hyundai’den şaşkına çeviren Türkiye hamlesi! Rüya gibi bir şey! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

Putin dünyaya duyurdu: Rusya yardımcı olacak

Sapkınlara ‘Dur’ diyen STK’lara soruşturma!

Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Vergiden SGK’dan çalıp millete ağlıyorlar! Hem hırsızlar hem yüzsüzler

Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

O dağın altında yoğun bir petrol olduğu düşünülüyor! Apar topar bölgeye gidildi, müjde her an gelebilir

7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emeklileri üzen haberi verdi! İşte bu beklenmiyordu, itiraz gelebilir
Yerel Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-09-30 11:56:00 -
Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu satmak için pazar arayışında oldukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı takibin ardından içinde 3 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 68 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda farklı türden uyuşturucular ve aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Bu kez adres Gaziantep
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Bu kez adres Gaziantep

Yerel

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Bu kez adres Gaziantep

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23