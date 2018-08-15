Uyuşturucu madde kullanıp ayakta sızdı!

Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.15 sıralarında yoldan geçen bir sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Cadde üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksi şoförü aracının başında ayakta sızdı. Durumu fark eden sürücü o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Ayakta durmakta zorlanan sürücüsünün yürekleri burkan o haline sürücüler de tepki gösterdi.