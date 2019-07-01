Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan Ezhel hakkında flaş gelişme

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu'nun dün İzmir konseri sonrası havalimanında gözaltına alındığı iddia ediliyor. Polislere karşı koymaya çalışan Ezhel'in son sözü "Ben bir şey yapmadım" oldu.

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılanan ve iki davada beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim karşısına çıktı.1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ezhel'in cezası, 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir'de konser veren şarkıcının, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.

"Ben bir şey yapmadım"

Ünlü rapçi, İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Son sözü "Ben bir şey yapmadım" olan Ezhel, polislere karşı koymaya çalıştı. Ünlü rapçinin neden tutuklandığı ise henüz bilinmiyor.