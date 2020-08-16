Uyuşturucu kullananlar arasında bekarlar daha fazla

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğünce, uyuşturucu kullananlar arasında yapılan ankete göre bekarların evlilere oranla uyuşturucuya daha fazla eğimli olduğu sonucunu ortaya koydu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2018'de hayata geçirilen Narkolog Projesi kapsamında, haklarında uyuşturucu suçlarından dolayı işlem yapılan kişilere uygulanmak üzere 65 soruluk anket hazırlandı.



Çalışma doğrultusunda bu anket, Türkiye'de polis tarafından 2019'da uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında adli işlem yapılan 200 bin 183 şüpheliden 21 bin 268'ine uygulandı.

Ankete katılan 21 bin 268 şüpheliden hayatının herhangi döneminde madde kullandığını beyan eden 15 bin 328'inin verdiği cevaplar, "Narkolog Projesi Analiz Raporu"nda bir araya getirildi.

Rapora göre, yüzde 94,2'si erkek, yüzde 5,8'i kadın olan örneklem kişilerden yüzde 33,6'sı ortaokul, yüzde 30,2'si lise, yüzde 27,6'sı ilkokul, yüzde 5,6'sı üniversite ya da yüksekokul, yüzde 0,2'si yüksek lisans mezunuyken yüzde 1,5'i okuma yazma bilmiyor ve yüzde 1,3'ü okuryazar.

- Uyuşturucu kullanımında medeni durum

Örneklem seçilenlerden yüzde 60,1'i bekar, yüzde 31,9'u evli ve yüzde 34,2'si ise çocuk sahibi.

Bu kişilerden yüzde 86,5'i ilk kez uyuşturucu madde kullandığında bekar, yüzde 12,2'si evli, 1,2'si eşinden boşanmış ve yüzde 0,1'i ise eşinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.

15 bin 328 kişiden yüzde 89,1'i aile fertleri, yüzde 7'si yalnız, yüzde 2,2'si ev arkadaşı, diğerleri ise sevgili, akraba, sokakta, devlet yurdu ya da özel yurtta oda arkadaşıyla yaşadığını belirtti.

Söz konusu kişilerden yüzde 54,5'i düzenli işinin olduğunu, yüzde 30,9'u işinin olmadığını ve yüzde 14,6'sı ara ara çalıştığını ifade etti.

Uyuşturucuya başlama yaşı 2019'da 20,8 ve en riskli dönem yüzde 71,2 ile 15-24 yaş grubu olarak tespit edildi.



Narkotik maddeyi ilk nasıl temin ettiklerine ilişkin soruyu örneklem kişilerden yüzde 74,4'ü "arkadaş ya da yakın çevre", yüzde 24,4 'ü "Parayla satın aldım" ve yüzde 1,2'si "Tanımadığım biri verdi" yanıtlarını verdi.

- İlk kullanılan uyuşturucu madde esrar

Bu kişilerden yüzde 82,8'i uyuşturucu madde kullanmaya ilk olarak esrar ile başladığını ifade etti.

Esrarı, eroin, uyuşturucu hap, metamfetamin ve sentetik kannabinoid izledi. Madde kullanımına esrarla başlayan her 4 kişiden 3'ünün daha sonra farklı maddeleri kullanmaya başladığı tespit edildi. Bu durum, esrarın daha ağır uyuşturuculara geçiş için basamak olarak kullanıldığı şeklinde değerlendirildi.

Bu kişilerden yüzde 36,1'i uyuşturucu madde kullanmaya merak etkisiyle, yüzde 18,7'si arkadaş ısrarıyla, yüzde 16,6'sı özenme etkisiyle, yüzde 12,7'si kişisel sorunları, yüzde 10,7'si aile içi sorunları nedeniyle ve yüzde 5,2'si eğlenmek ya da keyif almak amacıyla başladı.

Uyuşturucu kullanmaya devam etme nedenleri arasında ise yüzde 39,1 ile bir sorun karşısında rahatlamak, yüzde 31,1 ile duygu durumunu yükseltmek ve yüzde 13,6 ile kullanmadığında kriz yaşamak öne çıktı.

- Uyuşturucu kullanımı kişinin çevresiyle olan ilişkilerini bozuyor

Örneklem olarak seçilenlerden yüzde 77,5'i uyuşturucu kullanmasından dolayı ailesiyle, yüzde 10,7'si arkadaşlarıyla ve yüzde 6,6'sı sevgilisiyle olan ilişkilerinin bozulduğunu beyan etti. Bu kişilerden yüzde 2,9'u çevresi tarafından yalnız bırakıldığını, yüzde 1,8'i işten atıldığını ya da iş yerinde problemler yaşadığını, yüzde 0,3'ü okuldan atıldığını, yüzde 0,1'i fiziksel şiddete maruz kaldığını ve yüzde 0,1'i ise ikametinden çıkarıldığını dile getirdi.

Söz konusu kişilerden yüzde 33,5'i tedavi olmak istediğini, yüzde 4,9'u tedavi olmak istemediğini ve yüzde 1,1'i tedavinin işe yaramayacağını düşündüğünü belirtti. Örneklemin yüzde 67,1'inin düzenli olarak uyuşturucu kullandığı tespit edilmesine rağmen yüzde 44,7'si bağımlı olmadığını ifade ederken yüzde 12,5'i kendisi bırakabileceğini söyledi.

