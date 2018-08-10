Uyuşturucu kullanan gencin ibretlik görüntüsü!
Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve baygın halde bulunan H.Ç. (14), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.10 Ağustos 2018 Cuma 18:26
Edirne'nin Keşan'ın Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve sokak üzerindeki bir evin kapısının önünde baygın halde bulunan H.Ç., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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