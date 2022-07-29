  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmıyor!
Gündem

Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 17:30:00 -
Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmıyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Gençleri zehirleyerek ceplerini dolduran hainlere göz açtırılmıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı.

Soylu tarafından yapılan paylaşımda, “Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Muğla’da; @EmniyetGM, @SahilGuvKom ve @Jandarma ekiplerimiz tarafından ticari gemi ve motor yata yönelik müşterek uyuşturucu operasyonunda 81 Kg Kokain, 3 Kg Skunk ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23