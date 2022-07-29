Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmıyor!

YENİ AKİT ANKARA

Gençleri zehirleyerek ceplerini dolduran hainlere göz açtırılmıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı.

Soylu tarafından yapılan paylaşımda, “Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Muğla’da; @EmniyetGM, @SahilGuvKom ve @Jandarma ekiplerimiz tarafından ticari gemi ve motor yata yönelik müşterek uyuşturucu operasyonunda 81 Kg Kokain, 3 Kg Skunk ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.